Хабаровск, 10 сентября, 2021, 08:49 — ИА Регнум. В Хабаровском крае первые 100 участников проекта «Дальневосточный гектар» уже оформили участки в собственность или долгосрочную аренду и получили право взять ещё один надел, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 10 сентября в пресс-службе правительства региона.

Хабаровск

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«Из 100 человек сейчас двое уже оформили второй участок. Речь идет об еще одном наделе площадью 1 га. Он поможет людям более эффективно распорядиться землей», — пояснили в минимущества края.

Всего в регионе по программе «Дальневосточный гектар» предоставлено в безвозмездное пользование 11 тыс. земельных участков. По проекту в перспективе к земельным участкам будет проложена инфраструктура: построены дороги, установлены ЛЭП и другие коммуникации.

За почти 5 лет действия программы бесплатные участки земли на Дальнем Востоке получили почти 100 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, на Чукотке появится современная база отдыха. Строит её предприниматель Максим Крупеня, получивший в регионе дальневосточный гектар.