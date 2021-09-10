Токио, 10 сентября, 2021, 08:36 — ИА Регнум. Причинно-следственную связь между гибелью трёх пациентов и вакцинацией их препаратом Moderna, в котором были обнаружены посторонние примеси, не смогли установить специалисты минздрава Японии. Об этом 10 сентября сообщила пресс-служба японского ведомства.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцинация

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Отмечается, что сделать окончательные выводы о возможной причинно-следственной связи между тремя летальными исходами и использованием вакцины с инородными веществами помешал недостаток данных. Минздрав Японии объявил о проведении очередного заседания комитета, на котором продолжится обсуждение создавшейся ситуации.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что японский минздрав подтвердил информацию о гибели пациента, прошедшего вакцинацию препаратом Moderna из бракованной партии. Уточнялось, что погибший мужчина страдал аллергией на гечку и продукты из гречневой муки.