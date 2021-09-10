Кишинёв, 10 сентября, 2021, 08:27 — ИА Регнум. В Молдавии в течение суток 9 сентября выявили 731 случай заражения коронавирусом в ходе 5935 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

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За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 273 056 носителей SARS-CoV-2. Из них признаны медиками выздоровевшими 261 150 человек, в том числе 642 — за последние сутки.

В больницах республики разместили 1331 пациента с COVID-19, из которых 127 находятся в тяжёлом состоянии. За время пандемии в 6478 случаях пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались. За последние сутки в стране зафиксировали 12 таких случаев.

Днём ранее в Молдавии выявили 790 заражений коронавирусом в результате проведения 5820 тестов. Выздоровевшими врачи признали 531 человека, скончались 11 пациентов с COVID-19.

Стоит отметить, в Молдавии из-за сложной эпидемиологической обстановки объявили режим чрезвычайного положения с 10 сентября по 30 октября.