Кишинёв, 10 сентября, 2021, 08:23 — ИА Регнум. В Молдавии из-за роста темпов распространения коронавируса с 10 сентября по 30 октября вводится режим чрезвычайного положения. Об этом сообщила глава Минздрава Алла Немеренко на брифинге.

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«Развитие эпидемического процесса в результате заражения в настоящее время имеет тенденцию к росту с тенденцией к постоянному обострению, особенно в течение последних четырех недель», — сказала Немеренко.

Она сообщила, что для посещения общественных мероприятий совершеннолетние жители должны предъявлять сертификат о вакцинации, справку об отрицательном результате теста на коронавирус или о недавно перенесенном заболевании COVID-19. Кроме того, минздрав за пять дней разработает и обнародует программу по борьбе с пандемией.

Стоит отметить, в Молдавии, по данным на 9 сентября полный курс вакцинации прошли более 20% населения.