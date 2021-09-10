Вашингтон, 10 сентября, 2021, 08:26 — ИА Регнум. Распространение в США штамма коронавируса «Дельта» может продлиться какое-то время, этот этап будет трудным. Об этом американский президент Джо Байден заявил 9 сентября в Белом доме, его речь транслировалась в микроблоге администрации в Twitter.

Gage Skidmore Джо Байден

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «Дельта плюс» и новая волна — все новости»

Глава государства напомнил, что ещё в июле предупреждал сограждан о распространении крайне заразного штамма SARS-CoV-2. Этот вариант вируса пришёл в страну в конце лета.

США оказались «на трудном участке пути, и он может продлиться некоторое время», сказал Байден. Сейчас больше всего случаев заболевания COVID-19 в США вызваны именно «Дельтой».

Американский лидер объявил, что одобрил новый план мероприятий по борьбе с эпидемией COVID-19. Он предусматривает наращивание охвата тестированием и вакцинацией.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор штата Монтана Грег Джанфорте обвинил Байдена в грубом злоупотреблении полномочиями при введении обязательной вакцинации для сотрудников компаний.

Читайте также: Американский губернатор осудил указ Байдена об обязательной вакцинации