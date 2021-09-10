Москва, 10 сентября, 2021, 08:21 — ИА Регнум. Депутат Государственной думы Елена Вторыгина («Единая Россия») после взрыва жилого дома в подмосковном Ногинске обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением включать отопление при предельной среднесуточной температуре десять градусов, а не восемь, которая должна держаться три дня.

Иван Шилов ИА REGNUM Без отопления

Следите за развитием событий в трансляции: «Взрыв газа в жилом доме в Ногинске — трансляция»

Она предположила, что причиной взрыва мог стать газ, который жильцы дома включили на ночь для обогрева квартиры. На сегодняшний день начало отопительного сезона зависит от среднесуточной температуры, которая должна в течение пяти дней быть ниже восьми градусов, напомнила депутат.

«Во избежание повторения трагедии, произошедшей в Ногинске, прошу вас рассмотреть возможность увеличения предельной среднесуточной температуры для начала отопительного сезона с восьми до десяти градусов, а также сокращения сроков с пяти до трёх дней», — цитирует РИА Новости запрос Вторыгиной.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв газовоздушной смеси в многоквартирном доме в Ногинске произошёл рано утром 8 сентября. От взрыва обрушилась стена на втором, третьем и четвёртом этажах. В результате происшествия погибли семь человек, еще 22 пострадали.

Следствие возбудило уголовное дело из-за взрыва газа и частичного обрушения в многоэтажном жилом доме в Ногинске по статье 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

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