Москва, 10 сентября, 2021, 08:12 — ИА Регнум. Церемония прощания с трагически погибшим главой МЧС России генералом армии Евгением Зиничевым началась утром 10 сентября в Москве. Прощание проходит в здании Национального центра управления в кризисных ситуациях на улице Ватутина, следует из сообщения министерства.

Kremlin.ru Евгений Зиничев

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К зданию пришли многие сотрудники МЧС, у них в руках — красные гвоздики и красные розы. Портреты Зиничева установлены у входа, рядом на столике лежит охапка красных и белых цветов, видео с места опубликовано на сайте «Пятого канала».

Ожидается, что официальную часть траурной церемонии посетит президент России Владимир Путин. Ранее он заявил, что потрясён трагедией с Зиничевым и воспринял его гибель как личную утрату.

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Ожидается, что к 13:00 мск тело министра доставят в Санкт-Петербург. Похороны будут закрытыми, они пройдут на Северном кладбище в Выборгском районе города.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МЧС Евгений Зиничев погиб 8 сентября в Красноярском крае, когда пытался спасти упавшего с обрыва режиссера Александра Мельника. Оба они получили смертельные травмы.