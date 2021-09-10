Москва, 10 сентября, 2021, 08:10 — ИА Регнум. Нынешние рекордные цены на газ в Европе объясняются политикой, которую проводил предыдущий состав Еврокомиссии. Об этом 9 сентября заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«На споте сейчас, на свободном рынке в Европе сейчас $650 за тысячу кубов. Но это умники еще в прошлом составе Еврокомиссии придумали — рыночное ценообразование на газ. Ну вот результат вам», — сказал он

Также российский лидер отметил, что рыночная цена российского газа привязана к цене на нефть, и потому ее колебания хотя и регулируются рынком, но при этом «идут гораздо более мягко».

«А по долгосрочным контрактам и по нашему принципу ценообразования Газпром не продаёт по такой цене. И те, кто согласился заключать с нами в Европе долгосрочные контракты, сейчас могут только руки потирать и ликовать. Иначе пришлось бы платить по $650. А Газпром в ту же Германию продает по $220 — во всяком случае, совсем недавно это было. С ростом цен на нефть и эта цена подрастет, но это будет мягкая вещь. И Газпром в этом заинтересован на самом деле, потому что это создаёт подушку безопасности и для него. Не будет резкого падения и обвала цен. Вот в чем все дело. Выгодно всем», — добавил Путин.

Отметим, накануне цены за тысячу кубометров газа в Европе превысила отметку в $700. Как считают аналитики, это связано с тем, что из-за прошедшей холодной зимы и жаркого лета в газовых хранилищах Европы в настоящее время низкие запасы голубого топлива.