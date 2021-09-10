Пекин, 10 сентября, 2021, 08:00 — ИА Регнум. Политические инициативы Китая по предоставлению пособий на проживание учителям в сельских районах были полностью реализованы, сообщил 8 сентября представитель министерства образования КНР, передает агентство Синьхуа.

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Более 1,29 млн учителей примерно в 80 000 сельских школах в ранее бедных районах центрального и западного Китая будут охвачены новой политикой к концу 2020 года, сказал глава Департамента педагогического образования Министерства образования КНР Жэнь Йоуцюнь.

Каждый из них может получать в среднем 375 юаней (около $58) в месяц в качестве пособия на проживание, сказал Жэнь, подчеркнув усилия Китая, связанные с обучением и благосостоянием учителей.

Он добавил, что в регионах за пределами бывших районов крайней нищеты аналогичная политика распределения пособий на проживание для сельских учителей была также реализована в более чем 1000 округах в прошлом году.

В июле этого года правительство запустило программу по подготовке около 10 000 будущих учителей в год для средних и начальных школ в менее развитых регионах центрального и западного Китая. Инициатива направлена на то, чтобы восполнить нехватку квалифицированных учителей. рограмма была хорошо принята и привлекла большое количество качественных кандидатов, сказал чиновник.