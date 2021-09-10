Москва, 10 сентября, 2021, 07:48 — ИА Регнум. Истребители ВКС России и ВВС Белоруссии заступили на совместное боевое дежурство, сообщает пресс-служба российского Министерства обороны.

Иван Шилов ИА REGNUM ВКС РФ

«В рамках создания учебно-боевого центра совместной подготовки ВКС России и войск ВВС и ПВО Республики Беларусь на аэродроме Барановичи в Брестской области экипажи российских истребителей Су-30СМ заступили на совместное боевое дежурство по охране воздушных границ Союзного государства», — рассказали в МО РФ.

В ведомстве отметили, что экипажи самолетов России и Белоруссии готовы выполнить любые задачи, включая перехват или принуждение нарушителей границы посадить свое воздушное судно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стартовали российско-белорусские военные учения «Запад-2021» на 14 полигонах одновременно. Целью маневров является проверка готовности ВС России и Белоруссии к обеспечению безопасности Союзного государства. Ожидается, что в учениях примут участие около 200 тыс. военнослужащих, более 80 единиц воздушной техники, а также 760 боевых машин.