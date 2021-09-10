Наньнин, Китай, 10 сентября, 2021, 07:14 — ИА Регнум. 18-я выставка Китай-АСЕАН и Саммит Китай-АСЕАН по бизнесу и инвестициям стартовали 10 сентября в Наньнине, столице Гуанси-Чжуанского автономного района на юге Китая, сообщает агентство Синьхуа.

Russian.news.cn Традиционная ярмарка в городе Наньнин. Китай

В этом году выставка посвящена теме «Совместное использование возможностей, созданных новым коридором «суша-море», создание сообщества единой судьбы Китай-АСЕАН». Она направлена на углубление всестороннего сотрудничества в торговле, экономике и других областях между Китаем и АСЕАН и укрепление диалоговой платформы на высоком уровне.

С общей выставочной площадью 102 000 квадратных метров выставка, проводимая как онлайн, так и оффлайн, привлекла предприятия из более чем 40 стран и регионов мира.

В рамках четырехдневной выставки также пройдут 26 форумов на высоком уровне и 148 мероприятий по развитию экономики и торговли. В ознаменование 30-летия диалога между Китаем и АСЕАН будет проведен ряд праздничных мероприятий.

Ежегодная выставка, открытая в 2004 году, является важной платформой для развития торговли и двусторонних отношений между Китаем и АСЕАН.