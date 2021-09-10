Бразилиа, , 06:56 — REGNUM Оппозиция в Бразилии должна сохранять бдительность в отношении рисков для демократии после того, как президент страны Жаир Болсонару частично отрёкся от своих предыдущих агрессивных заявлений. Об этом в своём аккаунте в Twitter написала глава Рабочей партии Бразилии Глейзи Хоффманн.

Против Болсонару (сс) Nícolas Chidem

«Природа Болсонару — это недемократический переворот», — написала Хоффманн.

По её словам, слова Болсонару «не внушают ни малейшего доверия»: «Мы должны постоянно защищать демократию в свете опасности ее нарушения».

Накануне Болсонару заявил, что он, в частности, с большим уважением относится к демократическим институтам страны: «В этом суть демократии: исполнительная, законодательная и судебная власти работают вместе от имени народа и уважают Конституцию».

Он отметил, что возникшие разногласия между ветвями власти были вызваны конфликтами по поводу решений судьи Верховного суда: «Вот почему я хочу заявить, что мои слова, иногда решительные, возникли из-за накала и противостояния, целью которых всегда было общее благо».