Веллингтон, 10 сентября, 2021, 06:53 — ИА Регнум. В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили 11 носителей штамма «Дельта» коронавируса SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава.

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Отмечается, что все инфицированные выявлены в городе Окленде. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения штаммом «Дельта» в городе достигло 862, еще 17 зараженных выявили в столице страны Веллингтоне. В настоящее время лечение получают 27 пациентов, из них четверо находятся в палатах реанимации.

Всего с начала пандемии в Новой Зеландии выявили 3510 носителей SARS-CoV-2. При этом с 10 сентября на территории страны, за исключением Окленда, ослабили карантинные ограничения. В частности, в этих регионах разрешено возобновить работу школ и предприятий.