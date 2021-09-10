Богота, 10 сентября, 2021, 06:25 — ИА Регнум. Верхняя и нижняя палаты Конгресса Колумбии одобрили налоговую реформу, предусматривающую выделение дополнительных денежных средств на поддержку граждан страны в условиях пандемии коронавируса. Об этом в аккаунте в Twitter сообщает пресс-служба Палаты представителей парламента.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Колумбия

В пользу обновлённой реформы высказались 132 депутата из 166. Также её поддержали 70 из 108 членов Сената. Далее утверждённая палатами парламента реформа будет отправлена на подпись президенту Колумбии Ивану Дуке.

Согласно пояснениям авторов законопроекта, с помощью реформы бюджет получит 15,4 трлн песо, что составляет около четырёх млрд долларов. Согласно реформе, налоги для компаний будут увеличены с 30% до 35%, а полученные в результате денежные средства будут израсходованы на программы социальной поддержки населения в условиях экономического кризиса в период пандемии коронавируса.

Колумбийские профсоюзы уже подвергли критике обновлённую реформу за отсутствие общественного обсуждения, и призвали население страны выйти на акции протеста 28 сентября.

Предыдущая редакция реформы, внесённая на рассмотрение палат парламента Колумбии в апреле 2021 года, вызвала массовые протесты в стране, в результате которых пострадали более 2,3 тысяч человек, а погибли не менее 50 человек. В результате массовых митингов Иван Дуке отозвал законопроект и пообещал внести в него изменения. В результате из документа были убраны пункты об увеличении ставки НДС и расширении налогооблагаемой базы по налогу на зарплату.