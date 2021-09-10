Тегеран, 10 сентября, 2021, 08:14 — ИА Регнум. 9 сентября президент Ирана Ибрагим Раиси заявил, что страна предприняла четыре переходных шага в борьбе с новым всплеском распространения коронавируса. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Выступая на встрече с руководителями специализированных комитетов в штаб-квартире по борьбе с коронавирусом, Раиси высоко оценил шаги по поддержке производства отечественных вакцин против COVID-19, увеличению импорта иностранных вакцин, ускорению вакцинации и реализации обновленной версии плана «Мученик Солеймани».

Президент отметил, что отечественные вакцины против COVID-19 «Фахра» и «Рази» вступили в стадию производства, а линия по производству вакцины «Барекат» была расширена за счет ускорения процессов лицензирования министерства здравоохранения.

Он пояснил, что предоставление и импорт иностранных вакцин также были ускорены, так что была обеспечена закупка 50 миллионов доз. В стране также наблюдалось увеличение общей скорости вакцинации.

План мученика Солеймани по борьбе с распространением коронавируса был приостановлен на некоторое время, и президент Раиси распорядился возобновить этот план, поскольку он был эффективен в снижении всплеска пандемии в прошлом году.