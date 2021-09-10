Тегеран, 10 сентября, 2021, 08:15 — ИА Регнум. 9 сентября министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране увеличилось до 112 935, причем 505 иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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«Еще 505 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число погибших достигло 112 935 человек», — сообщило министерство здравоохранения Ирана.

Согласно приведённым данным, за последние 24 часа было выявлено 26 821 новый случай заражения COVID-19, при этом 3638 человек госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 4 481 814 пациентов из общего числа 5 237 799 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В заявлении отмечается, что 7486 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии. Министерство здравоохранения также объявило, что 21 128 929 иранцев получили первую дозу вакцины против коронавируса.