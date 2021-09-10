Санкт-Петербург, 10 сентября, 2021, 05:27 — ИА Регнум. Похороны трагически погибшего министра России по по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгения Зиничева состоятся днем 10 сентября на Северном кладбище Петербурга. Они пройдут в закрытом для прессы режиме, сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Kremlin.ru Глава МЧС Евгений Зиничев

Официальная церемония прощания с министром, погибшим 8 сентября при спасении человека на межведомственных учениях в Арктическом регионе, пройдет в Москве. После нее гроб с телом Зиничева будет самолетом доставлен в Петербург.

Согласно воле родных, Евгения Зиничева похоронят в родовом захоронении на Северном кладбище, в Выборгском районе Петербурга.

Сотрудники МЧС пообещали предоставить прессе фото‑ и видеоматериалы с церемонии похорон министра и попросили с пониманием отнестись к решению о закрытом характере церемонии.