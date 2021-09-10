Пекин, 10 сентября, 2021, 05:12 — ИА Регнум. Управление государственных резервов Китая объявило, что выпустит сырую нефть из своих национальных резервов на рынок, чтобы облегчить нагрузку на бизнес в связи с ростом цен на сырье, сообщает 9 сентября агентство Синьхуа.

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Национальное управление по продовольствию и стратегическим запасам заявило, что выпуск, который будет осуществляться партиями, в основном нацелен на китайские предприятия, которые практикуют интеграцию нефтепереработки и нефтехимии.

С начала этого года оптовые цены на сырьевые товары выросли из-за таких факторов, как распространение COVID-19 за рубежом и дисбаланс спроса и предложения, которые оказывают давление на средние и малые фирмы.

Данные Национального бюро статистики КНР показали, что индекс цен производителей Китая, который измеряет затраты на товары у ворот завода, вырос на 9,5% в годовом исчислении в августе, что быстрее, чем рост на уровне 9% в годовом исчислении, зарегистрированный в июле.