Конакри, 10 сентября, 2021, 05:06 — ИА Регнум. Военные, захватившие власть в Гвинее, на время заморозили счета государственных учреждений и ряд должностных лиц, сообщает портал Guineenews.

Maarten van der Bent Конакри, столица Гвинеи

Сообщается, что новые власти страны возложили ответственность на Центробанк Гвинеи и другие финансовые учреждения за выполнение этого приказа. По словам мятежников, эти меры вводятся для защиты интересов страны. Нарушителей приказа будут привлекать к ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 сентября в Гвинее произошел военный переворот. В стране установили комендантский час, также закрыли границы с другими государствами. Позднее военные анонсировали «переходный период» в Гвинее после смены власти.