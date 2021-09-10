Хелена, США, 10 сентября, 2021, 04:51 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден грубо злоупотребил своими полномочиями, подписав указ об обязательной вакцинации сотрудников компаний от COVID-19, написал 9 сентября губернатор американского штата Монтана Грег Джанфорте на своей странице в Twitter.

Джо Байден

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «Дельта плюс» и новая волна — все новости»

«Мандат президента Байдена по вакцинации является незаконным и антиамериканским. Мы полны решимости защищать свободы жителей Монтаны от этого грубого федерального злоупотребления», — говорится в сообщении.

Монтана — единственный штат в США, в котором закон запрещает частным работодателям требовать вакцинироваться для приёма сотрудников на работу. Местное законодательство гласит, что такое требование является «дискриминацией» граждан и нарушает их права.

Напомним, 9 сентября президент США подписал указ, который обязывает частные компании с численностью сотрудников от 100 человек требовать прохождения вакцинации SARS-CoV-2. По мнению Байдена, документ положит конец ситуации, в которой «невакцинированное меньшинство может нанести большой ущерб экономике».