Сеул, 10 сентября, 2021, 04:29 — ИА Регнум. В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 1892 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Busan.go.kr Лаборатория в Южной Корее

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По его данным, 1857 случаев связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные инфицированные прибыли на территорию республики из-за границы. При этом ранее два дня подряд в Южной Корее выявляли более двух тысяч зараженных ежесуточно, а на протяжении 66 дней в стране выявляют более тысячи носителей коронавируса.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 269 362. Также за минувшие сутки в стране скончались еще пятеро пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 2348 человек.