Мадрид, 10 сентября, 2021, 04:08 — ИА Регнум. Экс-глава военной разведки Венесуэлы Уго Карвахаля, находившийся в розыске с 2019 года, был задержан национальной полицией Испании в Мадриде. Об этом 9 сентября сообщает пресс-служба полиции в Twitter.

Испания

Скрывающийся от правосудия и разыскиваемый для экстрадиции в США Карвахаль был задержан вечером 9 сентября в Мадриде. По предварительной информации, задержанный находился под защитой доверенных лиц.

Карвахаль был задержан в 2019 году по запросу США по обвинению в торговле наркотиками. Осенью того же года Национальная судебная коллегия Испании отказала в экстрадиции экс-главы военной разведки Венесуэлы и он был освобождён из-под ареста. Затем решение суда было обжаловано, однако полиция заявила, что не может установить местонахождение Карвахаля. В марте 2020 года экстрадиция венесуэльца была одобрена советом министров Испании.

Карвахаль был внесён минфином США в санкционный список по обвинению в финансировании контрабанды наркотиков в колумбийской группировке повстанцев «Революционные вооруженные силы Колумбии». Эта группировка была внесена США в список террористических организаций.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что экс-глава военной разведки Венесуэлы Карвахаль скрылся от правосудия.