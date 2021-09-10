Токио, 10 сентября, 2021, 03:11 — ИА Регнум. В Японии подтвердили 18 случаев заражения штаммом «Эта» коронавируса SARS-CoV-2, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на японское министерство здравоохранения.

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Сообщается, что случаи заражения этой разновидностью коронавируса в Японии фиксируются впервые. Также на японской территории выявили 19 зараженных штаммом «Каппа», который впервые был выявлен на территории Индии. Отмечается, что первый случай заражения разновидностью «Каппа» зафиксировали в префектуре Мие еще в июне 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ученые выявили штамм «Мю» коронавируса SARS-CoV-2. При этом в США заявили, что эта разновидность инфекции способна обходить защиту антител.