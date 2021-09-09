Лондон, 10 сентября, 2021, 02:46 — ИА Регнум. Больше 8000 человек находятся в больницах Великобритании с диагностированным заболеванием COVID-19, что приближает показатель к пиковым значениям июля и января этого года, пишет 9 сентября газета The Guardian.

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Вакцинация в стране проводится ударными темпами с декабря прошлого года. К настоящему времени число полностью вакцинированных британцев от COVID-19 достигло 65%, однако число заболевших продолжает расти.

По состоянию на 9 сентября в Великобритании болеют 8085 человек, что на 6% больше, чем в среднем за сутки на прошлой неделе. Незначительное снижение заболеваемости специалисты фиксируют только в Северной Ирландии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что руководитель оксфордской группы по созданию вакцины профессор Эндрю Поллард назвал невозможным достижение коллективного иммунитета от COVID-19.