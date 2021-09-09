Редмонд, США, 10 сентября, 2021, 02:34 — ИА Регнум. Возвращение сотрудников американкой компании Microsoft к очному режиму работы в офисах отложено на неопределенное время из-за распространения коронавируса в США. Об этом 9 сентября сообщили в пресс-службе организации.

(сс) Martin Abegglen Microsoft

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Решение принято по итогам встречи главного исполнительного директора корпорацииСатьи Наделлы и его коллеги из компании LinkedInРайана Рослански. В Microsoft отметили, что полное открытие штаб-квартиры Microsoft в Редмонде (штат Вашингтон) и других городах США должно было состояться 4 октября.

В заявлении компании также говорится, что сотрудники, которых будут возвращать в офисы, смогут рассчитывать на переходный период в 30 дней для адаптации к изменившимся условиям работы.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа американская компания Microsoft объявила о введении для своих работников с сентября 2021 года обязательной вакцинации против COVID-19.