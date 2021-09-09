Нью-Йорк, США, 10 сентября, 2021, 02:23 — ИА Регнум. Россия рассчитывает на то, что иностранные государства обеспечат Афганистану доступ к замороженным финансовым активам, заявил 9 сентября постпред России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совбеза по Афганистану.

Личный архив Алексея Юсупова Афганистан

«Страна оказалась на грани финансового и экономического коллапса. Дальнейшая деградация социально-экономической и гуманитарной обстановки не сулит ничего хорошего», — сказал российский дипломат.

По его словам, такая деградация только ухудшит положение дел в Афганистане и приведёт к осложнению иммиграционной ситуации в регионе и в мире.

«Рассчитываем, что доступ ко всем замороженным афганским активам будет открыт», — сказал Небензя.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что постпред России при ООН заявил о неприемлемости внешнего управления для афганского общества. По словам Небензи, свою судьбу афганский народ должен определить сам.