Лондон, 10 сентября, 2021, 02:02 — ИА Регнум. Примерно 800 тысяч доз вакцины от коронавирусной инфекции, произведенных британско-шведской компанией AstraZeneca, могли испортиться в Великобритании из-за истечения срока годности. Об этом 9 сентября сообщило издание The Daily Telegraph со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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В случае, если указанная информация подтвердится, ампулы с испорченным препаратом будут утилизированы. В публикации отмечается, что власти Уэльса ранее сообщали об истечении срока хранения 40 тысяч доз вакцины.

Журналисты подсчитали, что, если вычислить коэффициент потерь к уэльскому населению и применить его к количеству всех жителей Великобритании, то число негодных доз должно составить около 800 тысяч.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября телеканал NBC News передал информацию о том, что с марта 2021 года в США были утилизированы по меньшей мере 15,1 млн доз вакцин от COVID-19.