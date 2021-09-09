Москва, 10 сентября, 2021, 01:19 — ИА Регнум. Выполнение белорусской стороной экономической части интеграционных соглашений должно контролироваться политическими инструментами. Об этом заявил 10 сентября ИА REGNUM российский политолог, кандидат юридических наук Кирилл Аверьянов-Минский.

Иван Шилов ИА REGNUM Союзное государство

«Движения в области экономической интеграции осуществлялись в период президентства Дмитрия Медведева. Был подготовлен ряд проектов, согласно одному из них, например, планировалось создание концерна «РосБелАавто» путём объединения КАМАЗ и МАЗ. И мы видим, что эти соглашения по части экономики так и остались нереализованными», — сказал эксперт.

Экономические соглашения заключались и в более ранний период — примерно к середине нулевых годов у нас уже должна была бы быть единая валюта, отметил политолог. «Но на пресс-конференции по результатам встречи мы услышали, что мы только должны идти к единой валюте», — отметил эксперт.

«Если нет политической части интеграции, то отсутствуют инструменты, чтобы контролировать исполнение белорусской стороной экономической части соглашений», — подчеркнул политолог.

Лукашенко может нарушить данные им обещания, считает эксперт. «Он хозяин своего слова — может дать, может потом его и забрать. И в последнее время всё было именно так. Особенно в экономической сфере, которая, по словам российского президента, все определяет. Резюмируя, можно сказать, что присутствует очень сдержанный оптимизм, потому что было заявлено о едином экономическом пространстве», — подытожил Аверьянов-Минский. Он также назвал настораживающим то обстоятельство, что документы так и не были подписаны на момент встречи.

Напомним, что 9−10 сентября состоялись переговоры по вопросам интеграции между президентами России и Белоруссии, в рамках которой было заявлено о согласовании 28 «союзных программ».