Anadolu сообщило о крупном расширении «Фронта освобождения Сирии»
Эль-Баб, Сирия, 10 сентября, 2021, 01:18 — ИА Регнум. Пять вооружённых группировок, выступающих в оппозиции к действующему сирийскому правительству, объединились под крылом протурецкого «Фронта освобождения Сирии» (SMO), сообщило 9 сентября агентство Anadolu.
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Территории на севере Сирии, оккупированные Турцией (выделено красным)
По утверждению источников, численность боевиков в объединённом формировании составит примерно 20 тысяч.
«Объединенные военные группы будут продолжать выполнять свои обязанности плечом к плечу с турецкими вооруженными силами в районах на севере Сирии, которые были очищены от терроризма», — говорится в публикации.
Главнокомандующим своего фронта участники церемонии в Эль-Бабе назначили Мутасима Аббаса.
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