Бостон, США, 10 сентября, 2021, 00:50 — ИА Регнум. Семь человек пострадали в результате жесткой посадки небольшого пассажирского самолета в аэропорту американского города Провинстаун (штат Массачусетс), 9 сентября сообщил на своей странице в Facebook мэр города Алекс Морзе.

Bernal Saborio Легкомоторный самолет

Воздушное судно принадлежит компании Cape Air. На борту самолета народились пилот и шестеро пассажиров. Все они доставлены в больницу. Причиной авиапроисшествия называют плохие погодные условия.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября в шотландском городе Эдинбург аварийно сел самолет с футболистами сборной Германии, летевший из исландской столицы Рейкьявика в немецкий город Франкфурт.

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