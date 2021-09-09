Вашингтон, 10 сентября, 2021, 00:47 — ИА Регнум. Новый план, подразумевающий расширение масштабов вакцинации от COVID-19 и борьбы с пандемией коронавируса, одобрил президент США Джозеф Байден. Об этом 10 сентября сообщил сам американский лидер, представляя в Белом доме план по борьбе с пандемией.

Иван Шилов ИА REGNUM Байден

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Президент США указал, что распространение «крайне заразного» штамма «Дельта» в США может быть довольно продолжительным. Байден уточнил, что именно на этот вариант мутации коронавируса приходится большая часть новых случаев заболевания в последнее время.

«Крайне заразный «Дельта"-штамм, о котором я начал предупреждать Америку еще в июле, распространился в конце лета, как это произошло в других странах до нас», — отметил президент США.

Байден заявил об одобрении нового плана по борьбе с коронавирусной инфекцией, который включает расширение масштабов вакцинации. Согласно новому плану, все без исключения служащие федерального правительства США, а также его подрядчики будут обязаны пройти вакцинацию от COVID-19.

Ранее ИА REGNUM сообщало о намерении Байдена обнародовать новый план по борьбе с COVID-19.