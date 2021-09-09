Москва, 10 сентября, 2021, 00:42 — ИА Регнум. Переговоры Владимира Путина с Александром Лукашенко по российско-белорусской интеграции нельзя считать завершёнными, пока белорусский президент не подпишет «союзные программы». Об этом заявил 10 сентября ИА REGNUM российский политолог, кандидат юридических наук Кирилл Аверьянов-Минский.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лукашенко

«Лукашенко — это такой человек, которому нельзя верить на слово. Проблемный переговорщик», — подчеркнул политолог.

О политическом аспекте интеграции также ничего не было заявлено, лишь об экономическом, отметил эксперт. С его точки зрения это отражает инерционность мышления и апелляцию к марксистской идеологии, в рамках которой главным является экономический базис.

«С моей точки зрения, это не так. События на Украине показывают, что во многом политика определяет экономику, а не наоборот. Такое пренебрежение к политической части интеграции очень настораживает и внушает опасения, что никаких реальных подвижек в российско-белорусской интеграции не произойдёт», — заключил Аверьянов-Минский.

Напомним, что 9 сентября состоялась встреча президентов России и Белоруссии, в рамках которой обсуждались «союзные программы», представляющие собой 28 соглашений в области интеграции.