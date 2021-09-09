Вашингтон, 9 сентября, 2021, 23:15 — ИА Регнум. Обязательной станет в США вакцинация от коронавирусной инфекции для организаций, в которых работает более сотни человек, передаёт 9 сентября NBC.

Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1966. СССР Вакцинация

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Отмечается, что такие планы вынашивает американский президент Джо Байден. Тех, кто откажется вакцинироваться, обяжут регулярно тестироваться на COVID-19.

Байден, по данным источников телекомпании, намерен добиться воплощения этой идеи через американское минтруда.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Белом доме заявили, что могут потребовать от государственных служащих вакцинироваться от коронавируса и в случае отказа уволят.