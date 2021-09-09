Приштина, , 23:43 — REGNUM Отвечающий за раскрытие судеб пропавших без вести в составе делегации Косово Андин Хоти 9 сентября прокомментировал на своей странице в социальной сети Facebook заявление главы делегации Бесника Бислими о готовности Косово открыть архивы Армии освобождения Косово.

Мирослав Лайчак Gugganij

По словам Хоти, представителю Евросоюза на переговорах между Косово и Сербией Мирославу Лайчаку пообещали предоставить доступ к архивам Армии освобождения Косово, «чтобы отмести все кривотолки об архивах УЧК».

По словам Хоти, архивы Косово открыты, поэтому предложение сербской стороны о взаимном открытии части военных архивов, касающейся судьбы пропавших без вести, будет выгодно в первую очередь Косово.

В Косово со времен войны 1998−1999 гг. считаются пропавшими 1632 человека.

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