Бишкек, , 22:32 — REGNUM Китайское правительство намерено предоставить Киргизии в качестве гуманитарной помощи 1 500 тонн пшеницы. Об этом заявила посол Китая Ду Дэвэнь на встрече с министром иностранных дел Русланом Казакбаевым сегодня, 9 сентября.

Пшеница suraj

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По словам китайского дипломата, также республика получит еще одну партию средств индивидуальной защиты для противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Глава киргизского внешнеполитического ведомства поблагодарил власти КНР за постоянно оказываемую Киргизии продовольственную помощь и поддержку в деле борьбы с коронавирусом.

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