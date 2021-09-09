Скопье, 9 сентября, 2021, 22:35 — ИА Регнум. В Северной Македонии 9 сентября в результате исследования 2278 образцов выявили 256 новых носителя коронавируса. 535 пациентов в стране выздоровели. За день умер 31 носитель вируса, не считая 14 человек, погибших при пожаре в ковидарии в городе Тетово. Каждые три дня в стране с населением в два миллиона человек умирают 100 человек с диагнозом COVID-19. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения республики.

Preslav~commonswiki Охрид, Македония

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Отмечается, что с начала эпидемии в стране выявили 181 875 случаев заражения, при этом население республики немногим превышает два миллиона человек.

Общее число жертв COVID-19 в Северной Македонии достигло 6184. По смертности Северная Македония вновь резко опережает Албанию, Косово же сравнялось с этой страной и даже обогнало ее по этому печальному показателю. С начала пандемии 160 060 пациентов выздоровели. Лечение в стране проходит 16 631 человек, и это число стремительно растет. Резкое ухудшение ситуации привело к введению ограничений на посещение заведений общепита для непривитых граждан.