Приштина, Сербия, 9 сентября, 2021, 22:36 — ИА Регнум. В Национальном институте общественного здравоохранения Косово 9 сентября сообщили, что за сутки в регионе скончались 19 носителей коронавируса.

Buyar Imer Gashi Призрен. Косово

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По официальным данным, в результате исследования 10 851 образца в крае 9 сентября было выявлено 703 носителя коронавируса. Большинство новых носителей заражены штаммом «Дельта». 2255 человек признаны излечившимися от COVID-19. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Всего в Косово с начала пандемии выявили 154 721 случай заражения, 131 930 пациентов уже здоровы, 2739 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19, 24 из них — за последние сутки. Число активных случаев заражения составляет 20 652.

Вакцинацию от коронавируса полностью прошли 338 147 человек, всего произведено 975 279 инъекций вакцины.