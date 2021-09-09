Москва, 9 сентября, 2021, 21:47 — ИА Регнум. Белоруссия получит российский газ в следующем году по цене года нынешнего, а к 2023 году создаст с Россией общий рынок российского газа. Об этом 9 сентября в Москве по итогам переговоров с Александром Лукашенко заявил президент России Владимир Путин.

Kremlin.ru Александр Лукашенко и Владимир Путин

По словам российского лидера, достигнута договорённость с Минском о подписании к декабрю 2023 года документа о создании общего рынка газа Союзного государства России и Белоруссии. Лукашенко в свою очередь сообщил, что по итогам переговоров приняты принципиальные решения по всем интересовавшим его вопросам.

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Лукашенко выделил самое главное по итогам многочасовых переговоров с президентом России, сообщив прессе: «Это равные права для субъектов хозяйствования наших стран. Те самые равные условия, о необходимости которых различные представители Белоруссии, в том числе я как президент, говорим на протяжении многих лет. Это основа основ».

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