Вашингтон, 9 сентября, 2021, 21:40 — ИА Регнум. Невакцинированных от коронавируса могут поувольнять из Белого дома, сообщила 9 сентября журналистам официальный представитель администрации президента США Джен Псаки.

Цитата к/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика. реж. Леонид Гайдай. 1966. СССР Диагностика

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Выразив надежду на то, что увольнять никого не придётся, она сказала, что госслужащим нужно объяснять необходимость и безопасность вакцинации, а также информировать их о доступности и эффективности вакцин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти США собираются огласить новые меры по борьбе с коронавирусом в стране, включающие требования по обязательной вакцинации.