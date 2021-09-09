Нижний Новгород, 9 сентября, 2021, 19:57 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Нижегородской области не планирует проводить массовую вакцинацию детей от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в региональном минздраве.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцинация

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В ведомстве подчеркивают, что в области не будут делать обязательными прививки детей от COVID-19.

При этом в минздраве отметили, что сейчас ведутся клинические испытания детской вакцины от коронавируса, которой планируют прививать детей в возрасте от 12 лет и старше.

Но произойдет это не раньше, чем будет получено официальное указание от федеральных властей, а также даны точные рекомендации и инструкции по применению нового препарата для профилактики коронавируса.