Ташкент, 9 сентября, 2021, 18:40 — ИА Регнум. В Узбекистане запланирован запуск общенациональной программы «Яшил макон» («Зелёное пространство»), заявил президент республики Шавкат Мирзиёев, выступая 9 сентября на Х съезде Либерально-демократической партии Узбекистана (УзЛиДеП).

Чимган. Узбекистан

По его словам, в рамках этой программы ожидается внедрение системы посадки деревьев в домохозяйствах, на улицах, в махаллях и сёлах, городах, вдоль дорог и полей, выращивания кустарников, соответствующих климату региона, орошения и ухода за ними.

Шавкат Мирзиёев «Посредством этой системы в столице и регионах ежегодно будет высаживаться 200 миллионов деревьев».

Он также сообщил, что в каждом регионе запланировано создание парков площадью не менее 50 гектаров. «В городах и районных центрах зелёные парки должны будут приходиться на каждые 50−100 тысяч жителей», — указал Мирзиёев.