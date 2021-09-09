Ташкент, 9 сентября 2021, 18:33 — REGNUM Узбекистан твёрдо привержен поддержанию дружественных и добрососедских отношений с Афганистаном, соблюдению нейтралитета и невмешательству во внутренние дела соседней страны.
Об этом заявил 8 сентября министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов, слова которого 9 сентября цитирует Газета.уз.
«Министр также заявил о необходимости разработки постконфликтной стратегии для Афганистана, в том числе скорейшего восстановления его экономики, вовлечения страны в региональные интеграционные процессы и реализации инфраструктурных проектов», — говорится в публикации.
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