Ташкент, , 18:33 — REGNUM Узбекистан твёрдо привержен поддержанию дружественных и добрососедских отношений с Афганистаном, соблюдению нейтралитета и невмешательству во внутренние дела соседней страны.

Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов Defense.gov

Об этом заявил 8 сентября министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов, слова которого 9 сентября цитирует Газета.уз.

«Министр также заявил о необходимости разработки постконфликтной стратегии для Афганистана, в том числе скорейшего восстановления его экономики, вовлечения страны в региональные интеграционные процессы и реализации инфраструктурных проектов», — говорится в публикации.

Читайте ранее в этом сюжете: Узбекистан приветствовал создание временного правительства в Афганистане