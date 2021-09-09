Ташкент, 9 сентября, 2021, 18:33 — ИА Регнум. Узбекистан твёрдо привержен поддержанию дружественных и добрососедских отношений с Афганистаном, соблюдению нейтралитета и невмешательству во внутренние дела соседней страны.

Defense.gov Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов

Об этом заявил 8 сентября министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов, слова которого 9 сентября цитирует Газета.уз.

«Министр также заявил о необходимости разработки постконфликтной стратегии для Афганистана, в том числе скорейшего восстановления его экономики, вовлечения страны в региональные интеграционные процессы и реализации инфраструктурных проектов», — говорится в публикации.