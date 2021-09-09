Мирзиёев: за 5 лет в Узбекистане произошли небывалые изменения в соцсфере
Ташкент, 9 сентября, 2021, 18:16 — ИА Регнум. Таких широкомасштабных изменений в социальной сфере, какие осуществлены за пять лет, в истории страны никогда не было, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая 9 сентября на Х съезде Либерально-демократической партии Узбекистана (УзЛиДеП).
(сс) Otoirov
Ташкент, Узбекистан
«На каждые 100 семей приходится 162 телевизора, 107 холодильников, 287 мобильных телефонов, 49 легковых автомобилей. Говоря другими словами, почти половина семей в стране имеет личный автомобиль».
Он указал, что за последние пять лет по программам ипотеки было построено более 140 тысяч домов. «Если сравнить эту цифру с предыдущими годами, то это больше в 11 раз», — подчеркнул Мирзиёев.