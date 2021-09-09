Ташкент, 9 сентября, 2021, 18:16 — ИА Регнум. Таких широкомасштабных изменений в социальной сфере, какие осуществлены за пять лет, в истории страны никогда не было, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая 9 сентября на Х съезде Либерально-демократической партии Узбекистана (УзЛиДеП).

(сс) Otoirov Ташкент, Узбекистан

Шавкат Мирзиёев «На каждые 100 семей приходится 162 телевизора, 107 холодильников, 287 мобильных телефонов, 49 легковых автомобилей. Говоря другими словами, почти половина семей в стране имеет личный автомобиль».

Он указал, что за последние пять лет по программам ипотеки было построено более 140 тысяч домов. «Если сравнить эту цифру с предыдущими годами, то это больше в 11 раз», — подчеркнул Мирзиёев.