Санкт-Петербург, 9 сентября, 2021, 17:15 — ИА Регнум. Музею антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера) Российской академии наук (РАН) выдано разрешение на строительство многофункционального научно-хранительского центра. Об этом 9 сентября сообщили в пресс-службе публично-правовой компании (ППК) «Единый заказчик в сфере строительства».

Cheger Кунсткамера в белые ночи

Научно-хранительский центр Кунсткамеры появится на базе недостроенного в конце 1980-х здания НИИ прикладной астрономии РАН. Площадь восьмиэтажного здания хранилища составит 25 тыс. кв. м.

«8 сентября состоялась передача строительной площадки от застройщика подрядчику для начала подготовительного этапа строительства. Снос и демонтаж отдельных объектов, устройство фундаментов и новых несущих стен, обустройство всех инженерных коммуникаций, монтаж технологического оборудования, а также благоустройство территории — такие работы предстоит выполнить специалистам», — рассказали в ППК.

Как отметили в компании, Кунсткамера давно нуждается в центре хранения, так как все его собрания находятся в зданиях, являющихся памятниками архитектуры федерального значения, что не позволяет соблюсти требуемые условия хранения уникальных коллекций, обеспечить фондохранилища системами вентиляции и климат-контроля, а также обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности.

Завершить строительство многофункционального центра Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера) РАН планируется в 2024 году.