Рига, 9 сентября, 2021, 16:20 — ИА Регнум. Известный своим критическим отношением к вакцинации против коронавируса депутат Алдис Гобземс (партия «Закон и порядок») отказался проходить тестирование перед заседанием Cейма — парламента Латвии. Об этом сообщил местный портал rus.lsm.lv.

Https://pixabay.com Стоп ковид

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Поведение парламентария едва не сорвало работу Сейма. Заместитель спикера Дагмара Бейтнере-Ле Галла призвала Гобземса покинуть парламент, поскольку тот не предъявил необходимый тест, но депутат настаивал на том, что хочет обсудить законность процедуры публично.

Спикер Сейма объявила технический перерыв на 15 минут и призвала депутатов подготовиться к работе в режиме онлайн. С «ковид"-диссидентом продолжились переговоры, в том числе с участием его однопартийцев. Спустя примерно полчаса Гобземс предоставил требуемый негативный тест и заседание парламента продолжилось в очном режиме.

Это не первая попытка Гобземса сорвать заседание главного законодательного органа Латвии. Так, предыдущее очное заседание Сейма 2 сентября нынешнего года было отменено, так как Гобземс пришел в зал, не предъявив тест на коронавирус ответственным сотрудникам.

Сейм после полуторачасовой паузы продолжил заседание в онлайн-режиме. Тогда Гобземс заявил, что негативный тест на COVID-19 у него есть, но он не обязан никому его предъявлять.