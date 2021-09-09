Москва, 9 сентября, 2021, 16:15 — ИА Регнум. К чему в плане безопасности в Азии приведёт созданный американцами кризис в Афганистане, до конца не ясно, заявил 9 сентября президент РФ Владимир Путин на XIII саммите БРИКС.

США Афганистан

Владимир Путин «Выход США и их союзников из Афганистана привёл к новому кризису, и по-прежнему остаётся неизвестным, как это повлияет на региональную и глобальную безопасность».

Глава государства добавил, что к кризису привело навязывание Афганистану демократии по-американски.