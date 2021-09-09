Рига, 9 сентября, 2021, 16:10 — ИА Регнум. На коммерческих рейсах перевозчикам Латвии будет разрешено организовывать поездки, когда в транспортное средство допускаются только пассажиры с сертификатом о тестировании, вакцинации или перенесенном заболевании. Об этом сообщил портал rus.lsm.lv со ссылкой на предложение правительству страны со стороны министерства сообщения.

Дарья Антонова ИА REGNUM Самолет

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Ведомство считает, что увеличение максимальной загрузки общественного транспорта связано с возобновлением очной учебы в школах, что существенно повлияет и на пассажиропоток. И при нынешних правилах ковид-ограничений это может доставить перевозчикам проблемы с доставкой пассажиров в необходимый пункт назначения.

Отмечается, что наличие ковид-сертификатов у пассажиров позволяет отменить прежнее ограничение по максимальной заполняемости салонов общественного транспорта. Пассажиры и водитель на таких рейсах могут больше не пользоваться масками.

Чтобы обеспечить по возможности равномерный поток пассажиров, заказчики услуг общественного транспорта в Даугавпилсе, Елгаве, Екабпилсе, Юрмале, Лиепае, Огре, Резекне, Риге, Валмиере и Вентспилсе смогут самостоятельно вводить новые рейсы для пассажиров только с «ковид"-сертификатами, говорится в документе минсообщения Латвии.