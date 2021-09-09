Сухум, 9 сентября, 2021, 16:00 — ИА Регнум. Международный комитет Красного Креста передал в Абхазию оборудование для пунктов вакцинации. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Холодильник

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«Они передали нам 12 комбинированных холодильников для хранения вакцины. Минздрав ожидает еще одну партию оборудования, это морозильные камеры на 20 кубов, предназначенных для хранения основного запаса вакцин», — процитировали в пресс-службе начальника отдела фармации минздрава Абхазии Ахру Аджбу.

Он сообщил, что в настоящее время основной запас вакцины в республике хранится на складе министерства здравоохранения в Сухуме. Препарат приходится отправлять в прививочные пункты ежедневно небольшими партиями. Новые холодильники позволят хранить запас вакцины на местах.

Напомним, в Абхазии жителей прививают вакцинами «Спутник V» и «Спутник Лайт». В республики вакцину получили около 8,8 тыс. человек.