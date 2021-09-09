Москва, 9 сентября, 2021, 15:57 — ИА Регнум. Цена на газ в Европе в ходе торгов 9 сентября уже почти достигла $690 за 1 тыс. кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

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Так, например, стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах 9 сентября достигала $680 за 1 тыс. кубометров.

Для сравнения: в первой половине дня цена на газ на торгах в Европе превышала $675 за 1 тыс. кубометров. Цена октябрьского фьючерса за одну тысячу тонн газа 8 сентября вечером на торгах в Европе достигла $671.

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Общий рост стоимости газа в Европе за 9 сентября уже составляет порядка 1,7%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперт в области финансовых коммуникаций и КСО Андрей Лобода заявил, что такие рекорды цен будут обновляться постоянно в перовой половине осени. Он напомнил, что цены на топливо с начала года выросли почти в три раза и не собираются останавливаться. По словам эксперта, вполне вероятно, что к началу зимы они могу разогнаться до $900 за одну тысячу кубометров газа.